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لبنان

قوى الأمن تكشف جريمة جرود القموعة... كم بلغ عدد الموقوفين؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 08:24
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بناءً لتوجيهات المدير العام اللواء عماد عثمان بتكثيف الجهد الإستعلامي لكشف جريمة مقتل المغدور أحمد درويش مواليد 1986 من بلدة عكار العتيقة والتي وقعت في جرود القموعة بتاريخ 25-6-2023، وبعد المتابعة، انكشفت خيوط الجريمة وهناك موقوفان من بلدة الضحية نفسها لدى شعبة المعلومات، وستعلن تفاصيل الجريمة عند انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف القضاء.
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