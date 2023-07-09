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لبنان

نحاس: الرئيس ميقاتي اليوم يبحث على الخيار الأنسب

Lebanon 24
09-07-2023 | 08:46
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أكد الوزير السابق نقولا نحاس أن "موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان لازال قيد البحث"، مشيراً إلى أن "عدم انتخاب رئيس للجمهورية يشكّل عدم انتظام للمؤسسات الدستورية".
 
وفي حديث لـ"الجديد"، قال نحاس: "بيان نواب حاكم مصرف لبنان هو لتخفيف العبء عن عاتقهم"، مضيفاً أن "البيان زاد المشهد تعقيداً". 
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ولفت إلى أن "الأسوأ في هذه المرحلة "إنو ما نعمل شي" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم يبحث على الخيار الأنسب". 
 
وأضاف: "الرئيس ميقاتي ما ترشح عالانتخابات لحتى ما يكون أسير الموقع الضيق".
 
وتابع قائلاً: "لدى الأفرقاء السياسيين خيار واحد وهو التوافق مع رئيس الحكومة للبحث في المناسب لهذه المرحلة". 
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