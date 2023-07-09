دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91100 - 91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعير تراوحت ما بين 91100 - 91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.