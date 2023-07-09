جوني سليم حداد رئيسا لرابطة مخاتير قضاء جزين

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اجتمع الأعضاء الفائزون بعضوية رابطة مخاتير قضاء جزين برئاسة المختار الأكبر سنًّا عدنان محمود وتمّ انتخاب:-رئيس الرابطة: جوني سليم حداد-نائب الرئيس: حسام حيدر كريم-أمين سرّ: خليل يوسف الأسمر-أمين صندوق: سامي جرجي الخوري-محاسب: حافظ حسن كيوان-مفوّض الحكومة: طوني سليم عون-مسؤول علاقات عامّة: ملحم سليمان ملحموالأعضاء الإداريون: بول شفيق الياس، أنطوان الياس شلهوب، أنطوان جرجي راشد وعدنان حسن محمود.