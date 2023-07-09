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لبنان

جوني سليم حداد رئيسا لرابطة مخاتير قضاء جزين

Lebanon 24
09-07-2023 | 10:22
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اجتمع الأعضاء الفائزون بعضوية رابطة مخاتير قضاء جزين برئاسة المختار الأكبر سنًّا عدنان محمود وتمّ انتخاب:

-رئيس الرابطة: جوني سليم حداد

-نائب الرئيس: حسام حيدر كريم

-أمين سرّ: خليل يوسف الأسمر

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-أمين صندوق: سامي جرجي الخوري

-محاسب: حافظ حسن كيوان

-مفوّض الحكومة: طوني سليم عون

-مسؤول علاقات عامّة: ملحم سليمان ملحم

والأعضاء الإداريون: بول شفيق الياس، أنطوان الياس شلهوب، أنطوان جرجي راشد وعدنان حسن محمود.
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