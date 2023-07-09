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لبنان
جوني سليم حداد رئيسا لرابطة مخاتير قضاء جزين
Lebanon 24
09-07-2023
|
10:22
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اجتمع الأعضاء الفائزون بعضوية رابطة مخاتير قضاء جزين برئاسة المختار الأكبر سنًّا عدنان محمود وتمّ انتخاب:
-رئيس الرابطة: جوني سليم حداد
-نائب الرئيس: حسام حيدر كريم
-أمين سرّ: خليل يوسف الأسمر
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-أمين صندوق: سامي جرجي الخوري
-محاسب: حافظ حسن كيوان
-مفوّض الحكومة: طوني سليم عون
-مسؤول علاقات عامّة: ملحم سليمان ملحم
والأعضاء الإداريون: بول شفيق الياس، أنطوان الياس شلهوب، أنطوان جرجي راشد وعدنان حسن محمود.
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