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لبنان
آخر التطورات الأمنية على الحدود الجنوبية... "اسرائيل" مُربكة وتهدد بجولة عنف جديدة
Lebanon 24
09-07-2023
|
13:22
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افادت "سبوتنيك" نقلاً عن "القناة 12" الإسرائيلية ان "إسرائيل وجهت رسالة قوية عبر الأمم المتحدة إلى "حزب الله" بأنها ستزيل الخيم التي أقامتها على حدود الأراضي المحتلة، حتى لو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام".
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وفي سياق متصل غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، جلسة الحكومة على وجه السرعة للحصول على تحديثات أمنية من سكرتيره العسكري.
وبحسب وسائل إعلام العدو ، فإن "المغادرة السريعة لجلسة الحكومة التي قام بها نتنياهو وصفت بالضبابية، بعد إحاطة أمنية عاجلة، تتعلق بالأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية"، مشيرة الى أن "نتنياهو أبلغ الوزراء أن جهود الوسطاء فشلت في إقناع "حزب الله" بإزالة الخيم".
وكان "حزب الله" وجه قبل ايام تحذيرا إلى إسرائيل، من أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة.
وكانت إسرائيل قد وجهت شكوى إلى الأمم المتحدة، الشهر الماضي، محذرةً من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله" أقامهما داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شهدت الأيام الأخيرة الفائتة ازدياد وتيرة التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وذلك بسبب بعض الأمور المرتبطة بمزارع شبعا وقرية الغجر.
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