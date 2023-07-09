وزير الزراعة التقى أبو الغيط.. وهذا ما تم بحثه

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عقد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اجتماعا في مقر جامعة الدول العربية مع الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحضور السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور ابراهيم الدخيري ومساعد الامين العام لجامعة الدول العربية السفير الدكتور حسام زكي.خلال اللقاء وضع الوزير الحاج حسن أبو الغيط في تفاصيل مداولات الاجتماع الذي عقد في القاهرة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والخطط التي تم التباحث حولها، وعلى وجه الخصوص موضوع استدامة الامن الغذائي العربي بشكل عام، والآليات التي من شأنها ان تدفع باتجاه ان يكون هناك عمل عربي مشترك من البوابة الزراعية.وفي إطار تعزيز العلاقات بين الدول العربية ستدعو جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع في النصف الاول من شهر ايلول، يضم وزراء الزراعة العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، مما يعزز الشراكة والتكامل العربي من بوابة الامن الغذائي.