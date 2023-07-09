Advertisement

لبنان

وزير الزراعة التقى أبو الغيط.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
09-07-2023 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1085809-638245329599764295.jpg
Doc-P-1085809-638245329599764295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اجتماعا في مقر جامعة الدول العربية مع الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحضور السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور ابراهيم الدخيري ومساعد الامين العام لجامعة الدول العربية السفير الدكتور حسام زكي.
Advertisement
 
خلال اللقاء وضع الوزير الحاج حسن أبو الغيط في تفاصيل مداولات الاجتماع الذي عقد في القاهرة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والخطط التي تم التباحث حولها، وعلى وجه الخصوص موضوع استدامة الامن الغذائي العربي بشكل عام، والآليات التي من شأنها ان تدفع باتجاه ان يكون هناك عمل عربي مشترك من البوابة الزراعية.
 
وفي إطار تعزيز العلاقات بين الدول العربية ستدعو جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع في النصف الاول من شهر ايلول، يضم وزراء الزراعة العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، مما يعزز الشراكة والتكامل العربي من بوابة الامن الغذائي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2023-07-09
16:55 | 2023-07-09
16:37 | 2023-07-09
16:03 | 2023-07-09
14:56 | 2023-07-09
14:18 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website