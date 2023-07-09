بالقرب من "الغجر"... مواطن يرفع العلم اللبنانيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد رعاة الماشية من بلدة ⁧‫الوزاني‬⁩ برفع العلم اللبناني أمام عناصر "⁧‫اليونيفيل‬⁩" اعتراضاً على منعه من الإقتراب الى الطريق الذي يوصله الى بلدته، بسبب قرب الطريق المشار اليه من "الغجر".

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