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لبنان

بالقرب من "الغجر"... مواطن يرفع العلم اللبنانيّ

Lebanon 24
09-07-2023 | 14:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد رعاة الماشية من بلدة ⁧‫الوزاني‬⁩ برفع العلم اللبناني أمام عناصر "⁧‫اليونيفيل‬⁩" اعتراضاً على منعه من الإقتراب الى الطريق الذي يوصله الى بلدته، بسبب قرب الطريق المشار اليه من "الغجر".
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