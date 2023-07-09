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لبنان

أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً

Lebanon 24
09-07-2023 | 14:56
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحياناً. ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والداخلية".
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