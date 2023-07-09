في ابي سمراء... حاولت رمي نفسها عن السطح

افادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة احدى السيدات، رمي نفسها عن سطح احد الابنية السكنية في منطقة ابي سمراء.

ومحاولة السيدة باءت بالفشل بسبب تدخل بعض الاهالي الذين تمكنوا من انقاذ حياتها.