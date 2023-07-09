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لبنان
في ابي سمراء... حاولت رمي نفسها عن السطح
Lebanon 24
09-07-2023
|
16:03
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة احدى السيدات، رمي نفسها عن سطح احد الابنية السكنية في منطقة ابي سمراء.
ومحاولة السيدة باءت بالفشل بسبب تدخل بعض الاهالي الذين تمكنوا من انقاذ حياتها.
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