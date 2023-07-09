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لبنان
حظوظ إرتفعت
Lebanon 24
09-07-2023
|
17:09
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عادت حظوظ نائب كسرواني للإرتفاع في البورصة الرئاسية بعد خروج جهاد أزعور من المعركة وعودته إلى مقره في صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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