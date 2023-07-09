الإمتحانات الرسمية تنطلق اليوم: الطلاب جاهزون والوزارة أيضاً

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تنطلق اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بكل فروعها، فتقطع بذلك الطريق على كل الكلام الذي يشكّك بإجرائها ويلوّح بإلغائها أو تعثّرها.وقال مصدر تربوي: كل الاستعدادات اللوجستية أنجزت»، مستغرباً «الحملة المغرضة التي تشنّ ضدّ الطلاب أولاً، قبل وزارة التربية»، ولفت إلى أنّ قرابة 4 آلاف طالب سيخضعون للامتحانات وسيتوزّعون على 17 مركزاً جهّزت بالكاميرات، وتم تعيين مراقبين ورؤساء أقلام لها.وفق المصدر التربوي «الأسئلة ممتازة، تراعي الطلاب الذين لم يتلقّوا كل المناهج التربوية، وكذلك تراعي الواقع التربوي بالإجمال، وعليه ستكون الأسئلة سهلة».