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لبنان

الإمتحانات الرسمية تنطلق اليوم: الطلاب جاهزون والوزارة أيضاً

Lebanon 24
09-07-2023 | 22:23
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تنطلق اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بكل فروعها، فتقطع بذلك الطريق على كل الكلام الذي يشكّك بإجرائها ويلوّح بإلغائها أو تعثّرها.
وقال مصدر تربوي: كل الاستعدادات اللوجستية أنجزت»، مستغرباً «الحملة المغرضة التي تشنّ ضدّ الطلاب أولاً، قبل وزارة التربية»، ولفت إلى أنّ قرابة 4 آلاف طالب سيخضعون للامتحانات وسيتوزّعون على 17 مركزاً جهّزت بالكاميرات، وتم تعيين مراقبين ورؤساء أقلام لها.
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وفق المصدر التربوي «الأسئلة ممتازة، تراعي الطلاب الذين لم يتلقّوا كل المناهج التربوية، وكذلك تراعي الواقع التربوي بالإجمال، وعليه ستكون الأسئلة سهلة».
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