القضاء باشر درس ملف السفير في باريس بجرم اغتصاب وضرب ومحاولة قتل

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كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": يباشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش دراسة ملف السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان على خلفية اقدامه على أغتصاب وضرب ودهس من خلال سيارة السفارة في ضواحي باريس كما ومحاولة قتل موظفتين في السفارة بعدة طرق استعملها السفير عدوان المحسوب سياسيًا على التيار الوطني الحر. ويعرف عن عدوان التسلط والاستكبار والتعرض لموظفتين كانتا عرضة للاعتداء الدائم من قبل السفير عدوان وتماديه في التعدي عليهما وعلى اخرين وهم بصدد دراسة مع محامين في لبنان وفرنسيين لتقديم شكوى جزائية ضده.ويقول مصدر دبلوماسي ان الأجهزة الاوروبية والقضائية من اجنبية وغربية تتابع الملف بأدق التفاصيل وخاصة بعد تدخل جهات سياسية لسحب عدوان من فرنسا بعد ان هدد الأخير هذه الجهة بفضحها بامور عديدة حصلت في باريس داخل السفارة وخارجها.