Advertisement

لبنان

إهتمام فرنسا لن يدوم طويلاً.. الفرصة الاخيرة؟!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-07-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1085908-638245734128655094.jpg
Doc-P-1085908-638245734128655094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت بعد منتصف الشهر الجاري لاستكمال مباحثاته الرئاسية في لبنان.
وفي هذا السياق، أكد مرجع مطلع "أن لودريان لن يحمل في المضمون اي شيء جديد، اذ إن محتوى المبادرة الفرنسية سيستمر على ما هو عليه، لاسيما بعدما لمس الموفد الفرنسي ان لا قدرة لدى بعض الأفرقاء في لبنان، المعنيين مباشرة بالانتخابات الرئاسية، على الاتفاق الجدي لتسمية شخصية يمكن المضي بها وايصالها الى بعبدا".
Advertisement
أضاف: "أما شكل المبادرة فقد يتغيّر  ويحمل في طياته دعوة الى الحوار، غير ناضجة حتى الساعة وغير أكيدة، اذ ان التجربة الفرنسية في السنوات الأخيرة في لبنان لا تبدو مشجعة لدى الادارة الفرنسية لناحية التحاور الداخلي بين الأفرقاء اللبنانين، لذلك من المُرجح ان تعود فرنسا وتطرح  سلة الحلول التي تراها مناسبة، لكن هذه المرة مع ربطها بفترة سماح زمنية محددة قد تصرف من بعدها النظر عن الاهتمام المباشر والكبير في لبنان، فيدخل الملف الرئاسي في مرحلة من المراوحة الطويلة لاسيما انه وحتى الساعة لا تبدي اي دولة غير فرنسا الاندفاع للانخراط في قضايا الداخل اللبناني".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-07-10
02:30 | 2023-07-10
02:45 | 2023-07-10
02:30 | 2023-07-10
02:15 | 2023-07-10
02:00 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website