حزب الله واسرائيل: نشاط ديبلوماسي وتهديدات متبادلة

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في الساعات الماضية حصل نشاط ديبلوماسي كبير وتبادل رسائل وتهديدات بين "حزب الله" واسرائيل عبر اكثر من وسيط وذلك بعد فشل المبادرة الفرنسية لانهاء ازمة الخيم التي نصبها حزب الله في مزارع شبعا.وتقول المصادر ان "حزب الله" متمسك بفكرة عدم ازالة الخيم وهذا ما بدأت تل ابيب تتعامل معه على انه غير خاضع للحلول الديبلوماسية، ويجب الذهاب الى حلول اكثر جدية.وترى المصادر انه، اضافة الى ازمة الخيمتين في مزارع شبعا، باتت ازمة قرية الغجر فتيلاً جديداً للانفجار وقد شملتها الرسائل والرسائل المضادة التي تم تبادلها بين الحزب وتل ابيب في الايام الاخيرة.