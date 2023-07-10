إهتمام أميركي بسلامة

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أفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان الولايات المتحدة الاميركية عدّلت موقفها مجددا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد انكفاء خلال الاشهر الماضية.وبحسب المصادر" فإن واشنطن لا تفضل ان يستلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري صلاحيات حاكمية مصرف لبنان لاسباب كثيرة، وذلك بعد الجولة التي قام بها في الولايات المتحدة".وتضيف المصادر" أن سلامة يستطيع، بنظر الولايات المتحدة ان يحافظ قدر الامكان على الاستقرار النقدي ويشكل ضمانة لواشنطن في الأمور المرتبطة بـ"حزب الله".