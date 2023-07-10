Advertisement

لبنان

إهتمام أميركي بسلامة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-07-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1085915-638245750567766887.jpg
Doc-P-1085915-638245750567766887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان الولايات المتحدة الاميركية عدّلت موقفها مجددا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد انكفاء خلال الاشهر الماضية.
وبحسب المصادر" فإن واشنطن لا تفضل ان يستلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري صلاحيات حاكمية مصرف لبنان لاسباب كثيرة، وذلك بعد الجولة التي قام بها في الولايات المتحدة".
Advertisement
وتضيف المصادر" أن سلامة يستطيع،  بنظر الولايات المتحدة ان يحافظ قدر الامكان على الاستقرار النقدي ويشكل ضمانة لواشنطن في الأمور المرتبطة بـ"حزب الله".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2023-07-10
04:30 | 2023-07-10
04:27 | 2023-07-10
04:17 | 2023-07-10
04:09 | 2023-07-10
04:09 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website