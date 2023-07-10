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لبنان

جهات دولية وازنة تضع ثقلها: التجديد ضرورة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-07-2023 | 02:15
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قال مصدر إستشاري إن جهات دولية وازنة وضعت كل ثقلها السياسي والدبلوماسي من أجل السير بتوجه التجديد لمرجعية غير مدنية، وأن هذا التجديد سوف يحصل قبل أشهر من خروج هذه المرجعية من الخدمة الفعلية وإحالتها على التقاعد.
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ولفت المصدر الى" ان لهذا  التجديد هدفا مزدوجا : الأول هو إستمرار الإستقرار والثبات في المؤسسة التي ترأسها  وترعاها ، والثاني أن تبقى هذه الشخصية حاضرة في السباق الرئاسي اللبناني ولو طال الفراغ. 
وختم المصدر الى أن ما أشارت اليه مرجعية روحية عن ضرورة إجراء التعيينات الأمنية والعسكرية إشارة واضحة لما سوف يحدث قريباً في ما خص هذا التجديد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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