27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملف قد يعود الى الواجهة!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-07-2023
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبير اقتصادي لـ"لبنان 24" أن "هناك مجموعة تحديات ومخاطر قد يقع فيها لبنان في حال وصلت البلاد الى الشغور التام في حاكمية مصرف لبنان، أبرزها مرتبط بواقع العملة الوطنية المنهارة اساساً وبسعر صرف الدولار الذي يسجل شيئاً من الثبات في الآونة الأخيرة".
Advertisement
ويضيف " الفراغ النقدي والمالي سيطرح الكثير من علامات الاستفهام حول التجارة الخارجية، الاستراد، التصدير، التحويلات المالية وعلاقة المصارف المحلية مع المصارف المُراسلة، ما قد يدفع بشكل مباشر نحو عدم استقرار جديد في سعر الصرف".
ويرى الخبير انه "في هذه الحال سنكون امام مشهد غياب اي جهة قادرة على الضبط، كما اننا سنشهد مزاجية في تحديد سعر الصرف يقودها المضاربون والمستفيدون".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
05:42 | 2023-07-09
09/07/2023 05:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
07:02 | 2023-07-09
09/07/2023 07:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
08:00 | 2023-07-09
09/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
14:56 | 2023-07-09
09/07/2023 02:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
10:25 | 2023-07-09
09/07/2023 10:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:37 | 2023-07-10
ميقاتي التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب بحضور الوزير بو حبيب
04:30 | 2023-07-10
قاتل مأجور ومغتصب متنقل بين المناطق.. ما كل هذه البشاعة؟
04:27 | 2023-07-10
الحرارة إلى ارتفاع وتتخطى معدلاتها الموسمية... وتحذير من الحرائق!
04:17 | 2023-07-10
جريمة ضحيتها لبنانية في أستراليا... زوجها خنقها ورمى جثتها!
04:09 | 2023-07-10
في الكورة... مواطن يسقط من الطابق الثالث
04:09 | 2023-07-10
طلابٌ يعترضون موكب وزير التربية في بيروت.. والوزارة توضح ما جرى
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
10/07/2023 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
10/07/2023 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
10/07/2023 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact