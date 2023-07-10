27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"يا رايح على حصرون"... وقف تا قلّك!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-07-2023
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب يوماً الشاعر اللبناني الراحل "يونس الابن" أغنيته الشهيرة "يار رايح عضيعتنا" التي تختزن كماً كبيراً من المشاعر المتضاربة حول الحنين والحب للبلدة او الضيعة ومسقط الرأس، واليوم نستعير بعضاً من كلماتها لنقول "يا رايح على كل بلدة من بلدات لبنان حوّل فترى عناوين الفرح والاصرار والرغبة في الحياة التي لا يمكن ان تسرقها أزمات الحاضر الكثيرة والمتعددة".
Advertisement
وفي المشوار على ضيعنا وبلداتنا، تبدو "وردة الجبل" بلدة حصرون الشمالية التي غالباً ما تخاطب جارتها بشري وتصلي مع الديمان الجارة الاخرى، كواحدة من البلدات اللبنانية التي تأبى الا ترقص حتى لو كان كل ما يجري من حولها يدعو الى الصمت والحزن.
في حصرون تجدد هذه السنة وللمرة الخامسة على التوالي، "مهرجان الزهور" الذي انطلق في الثامن من الشهر الجاري، والذي زيّن السوق الأثري في البلدة وحوّله الى قالب نابض بالحركة والنشاط وأصوات الحياة التي لا يعلوها اي صوت.
واللافت ان هذا السوق الأثري الذي يتضمن مجموعة من المحال المختلفة، يرتدي مع بداية كل صيف حلّة " الشماسي الملونة" التي تغزل بين زواياها أشعة الشمس خيوطاً من روائح الصيف، فبتحوّل الشارع الى مشهدية جمالية لا يمكن عدم التوقف عند مختلف تفاصيلها.
ومهرجان الزهور السنوي الذي افتتح في الثامن من الجاري في حصرون استمر حتى ليل السبت 9 تموز.
وتخلل المهرجان مجموعة عروض أحيتها فرقة "Samra Entertainment"، بالإضافة إلى انتشار أكشاك من المأكولات التراثية اللبنانية، الحرف اليدوية والمونة.
ولمحبي المطبخ كانت حصة مميزة في المهرجان، اذ حضرت "الشيف" إيزابيلا الدويهي وشاركت الجميع بجلسة مطبخ وأسرار، كما كان عرض لمجموعة "Eredita's" للمصمّمة ريتا ليشع، تم تخصيصه لمتابعي صيحات الموضة.
وفي تفاصيل المهرجان أيضاً، عاش اهالي حصرون والمشاركون في المهرجان لحظات من الفرح برفقة الفنان رودولف الخوري وفرقته.
وتميّز المهرجان بعرض لسائقي درّاجات "Vespa"، بالاضافة الى مروحة واسعة من الأنشطة المخصصة للأطفال.
وعلى الرغم من انتهاء فعاليات مهرجان الزهور، الا ان بلدة حصرون تستمر في استقبال السيّاح من مختلف الجنسيات الذين غالبا ما تبهرهم طبيعتها وجمال مناخها وطيبة أهلها.
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
05:42 | 2023-07-09
09/07/2023 05:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
Lebanon 24
بسبب حفل في بيروت... ثنائيّ لبنانيّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ فما القصّة؟
07:02 | 2023-07-09
09/07/2023 07:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
08:00 | 2023-07-09
09/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
14:56 | 2023-07-09
09/07/2023 02:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
10:25 | 2023-07-09
09/07/2023 10:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:37 | 2023-07-10
ميقاتي التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب بحضور الوزير بو حبيب
04:30 | 2023-07-10
قاتل مأجور ومغتصب متنقل بين المناطق.. ما كل هذه البشاعة؟
04:27 | 2023-07-10
الحرارة إلى ارتفاع وتتخطى معدلاتها الموسمية... وتحذير من الحرائق!
04:17 | 2023-07-10
جريمة ضحيتها لبنانية في أستراليا... زوجها خنقها ورمى جثتها!
04:09 | 2023-07-10
في الكورة... مواطن يسقط من الطابق الثالث
04:09 | 2023-07-10
طلابٌ يعترضون موكب وزير التربية في بيروت.. والوزارة توضح ما جرى
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
10/07/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
10/07/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
10/07/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact