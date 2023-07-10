Advertisement

لبنان

"حزب الله" غير مستعجل.. الاولوية جنوباً

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
10-07-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1085934-638245793946496501.jpg
Doc-P-1085934-638245793946496501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في الاسابيع الاخيرة بات لحزب الله اولوية وحيدة هي الحدود الجنوبية، اذ ان التوترات المتصاعدة بينه وبين اسرائيل جعلت من امكانية الذهاب الى اشتباك محدود او مفتوح امرا واردا، ولا يمكن اغفاله، في ظل حذر الطرفين ومحاولة تجنب الانفجار الكبير ،على اعتبار ان الكباش غير العسكري يمكن ان يفي بالغرض.
Advertisement

لكن الحزب الذي يشعر انه مقبل على تحديات عسكرية وامنية عاجلا ام آجلاً، وضع امامه معادلة واضحة هي الحفاظ على موقعه السياسي ونفوذه الذي استحصل عليه في السنوات الماضية، بمعنى اخر انه ليس في وارد تقديم اي تنازلات سياسية في الوقت الراهن من أجل الوصول الى تسوية، بل هو متمسك بكل المكاسب التي في حوزته.

في زيارته الى لبنان، التقى المبعوث الفرنسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مسؤولين في "حزب الله" وفهم منهم سبب اصرارهم على دعم وصول رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، اذ سرد الحزب الموجبات التي تدفعه الى التمسك بأن يكون الرئيس المقبل حليفا للحزب ولا يطعن المقاومة في ظهرها.

وتعتبر مصادر مطلعة ان لودريان فهم من الحزب انه لا يوجد اي ضمانة جدية للحفاظ على الوضع القائم في لبنان بعد اتفاق الدوحة، سوى ان يكون رئيس الجمهورية، اي رأس السلطة التنفيذية حليفا للحزب، خصوصا أن الحلف مع "التيار الوطني الحر" تعرض لتشقاقات كبرى لا يمكن اصلاحها بسهولة.

وترى المصادر انه، بالمقارنة بين إستمرار الفراغ والذهاب الى رئيس غير حليف للحزب، فإن حارة حريك تفضل الفراغ وليست مستعجلة للوصول الى تسوية قريبة إن لم تكن مرضية بالكامل لها، وعليه فإن تراجع النشاط السياسي العام في البلاد بعد الجلسة الاخيرة يوحي بأن الحل ليس قريبا.

حتى ان "حوار الاقطاب" الذي قد يدعو اليه الفرنسيون لن يوصل الى تسوية رئاسية وسيكون مجرد تمرير للوقت، في محاولة من قبل الحزب لتقديم دفع سياسي لباريس في لبنان وجعلها أكثر قدرة على الإنخراط في التفاصيل، وفتح قنوات جدية مع الاحزاب المنزعجة من دورها السياسي الاخير.

لكن "موت" الحراك الرئاسي يترافق مع تركيز كامل، بدأ وسيستمر، على الحدود الجنوبية، اذ ان الحزب سيعود مجددا ويهدد اسرائيل ان لم تنسحب من قرية الغجر الحدودية في ظل امكانية ذهاب تل ابيب بنفسها الى التصعيد بعد فشل الوساطة الفرنسية ورفض حزب الله ازالة الخيمتين اللتين نصبهما في مزارع شبعا المحتلة. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2023-07-10
04:30 | 2023-07-10
05:00 | 2023-07-10
06:39 | 2023-07-10
06:33 | 2023-07-10
06:11 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website