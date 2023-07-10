حركة لليونيفل بين مرجعيون ومستعمرة المطلة... ما الذي يجري؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من "اليونيفيل" العاملة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مدعومة بجرافتين من نوع "بوكلان" بالعمل على تمهيد وتجريف المجرى المائي ما بين سهل مرجعيون ومستعمرة المطلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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