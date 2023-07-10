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لبنان

ارتفاع في سعر الصرف.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
10-07-2023 | 03:01
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91200 و 91500 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 91100 و91400 ليرة للدولار الواحد.

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