ارتفاع في سعر الصرف.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91200 و 91500 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 91100 و91400 ليرة للدولار الواحد.