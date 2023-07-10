Advertisement

لبنان

هل من حوارٍ بين "الحزب" و "القوّات"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-07-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1085942-638245806240810184.jpg
Doc-P-1085942-638245806240810184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط الحديث المُتكرّر لدى "الثنائي الشيعيّ" عن ضرورة عقد طاولة حوارٍ بُغية إيجاد حلٍّ للملف الرّئاسي، تحدثت أوساطٌ مقرّبة من "الثنائي الشيعي" عن أنّ الأخير يؤيدُ الحوار الشَّامل وليس "الحوار الثنائي" مع أيِّ طرف، وقالت: "ما يقوله مسؤولو الحزب أمامنا يؤكّدُ أن الأخير يقبل بحصول طاولة حوار لجميع الأفرقاء السياسيين، لكنه لا يؤيد حصول حوار بين طرفٍ وآخر بشكل محصور".
Advertisement

وأضافت: "إنَّ رفض الحزب لهذا المنطق يأتي انطلاقاً من أنه لا يمكنه مثلاً الجلوس مع القوات اللبنانية على طاولة ثنائية، بينما لا يعترضُ على محاورة الأخيرة وسط حلقةٍ واحدة تجمع كافة الأطراف".

وبحسب المصادر، فإنَّ الحزب يكرُّر دعوته الدائمة للحوار إستناداً لموقفه المؤيد لـ"الديمقراطية التوافقية" التي تفترض تلاقي الأطراف في سبيل الوصول إلى الحلول، وأضافت: "فليأت الجميع إلى الحوار وعندها نبحثُ في كافة التفاصيل، ولكن حتى الآن لا شيء واضحٌ في أفق هذا الأمر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2023-07-10
04:30 | 2023-07-10
04:27 | 2023-07-10
04:17 | 2023-07-10
04:09 | 2023-07-10
04:09 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website