هل من حوارٍ بين "الحزب" و "القوّات"؟

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وأضافت: "إنَّ رفض الحزب لهذا المنطق يأتي انطلاقاً من أنه لا يمكنه مثلاً الجلوس مع القوات اللبنانية على طاولة ثنائية، بينما لا يعترضُ على محاورة الأخيرة وسط حلقةٍ واحدة تجمع كافة الأطراف".وبحسب المصادر، فإنَّ الحزب يكرُّر دعوته الدائمة للحوار إستناداً لموقفه المؤيد لـ"الديمقراطية التوافقية" التي تفترض تلاقي الأطراف في سبيل الوصول إلى الحلول، وأضافت: "فليأت الجميع إلى الحوار وعندها نبحثُ في كافة التفاصيل، ولكن حتى الآن لا شيء واضحٌ في أفق هذا الأمر".