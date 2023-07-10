انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

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انطلقت صباح اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة: علوم عامة، علوم حياة، آداب وإنسانيات، اجتماع واقتصاد، وتوجه الطلاب إلى المراكز المحدّدة لإجراء الامتحانات في يومها الأول.وجال وزير التربية في حكومة تصرف الأعمال عباس الحلبي عند التاسعة والنصف صباح اليوم على مراكز الامتحانات الرسمية للثانوية العامة حيث بدأ جولته عند ثانوية شكيب أرسلان في فردان.كما زار الحلبي عند الساعة العاشرة والربع مركز الامتحانات في ثانوية لور مغيزل في الشحروري بالأشرفية.وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أنه "ليس هناك تأجيل أو إلغاء لشهادة البكالوريا (الشهادة الثانوية) بفروعها الأربعة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك مروحة واسعة من التفسيرات لإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة".