الشيف أنطوان: "معاشي 40 دولار وبعدني مكمَل"! (فيديو)

في آخر تصريح له عبر احدى المنصات، أشار "الشيف أنطوان" الى ان راتبه الشهري بات 40 دولار أميركي فقط لا غير، على الرغم من ان عقده مع شركة تلفزيون لبنان يقضي بأن يتقاضى 200 دولار اميركي عن كل حلقة يقدمها، اي ما يعادل الـ4000 دولار شهرياً.

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