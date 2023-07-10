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لبنان

الاتحاد العمالي: الجامعة اللبنانية منارة العلم ومصدر اعتزاز وفخر

Lebanon 24
10-07-2023 | 04:04
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 حيا الاتحاد العمالي العام، في بيان، "الجامعة اللبنانية منارة العلم ومصدر اعتزاز وفخر"، وقال:" أن يصنف الqs وهو أحد أهم جهة عالمية لتصنيف الجامعات في العالم ، الجامعة اللبنانية مثل هذا التصنيف فهو أمر يدعو الى الإعتزاز والفخر لجميع اللبنانيين، ولأهل الجامعة خصوصا من رئيسها الى أساتذتها وطلابها وموظفيها والعاملين فيها".
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وتابع:"أن تحتل الجامعة اللبنانية المركز الثاني في لبنان الذي تعمل فيه أعرق جامعات العالم مثل الجامعتين الأميركية واليسوعية منذ أكثر من قرن ونصف القرن، فهو أمر يستحق التوقف عنده. فالجامعة اللبنانية التي تمر في أصعب الظروف ومعها لبنان، والتي تضم نحو 70  ألف طالب، وخرجت حتى اليوم أكثر من350 ألف متخرج وتعمل بميزانية لا تتخطى العشرة ملايين دولار بعدما كانت 250 مليون فهو أمر أقرب الى صنع الأعاجيب".

واضاف:"فيما احتلت جامعتنا الوطنية المرتبة 577 من بين جامعات العالم وكانت الأولى في الشرق الأوسط في مؤشرات الطلب على سوق العمل والمرتبة 171 في العالم في هذا المجال.نعم، نحن نعتز بجامعتنا الوطنية – جامعة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى. فعلى الرغم من الإهمال المتمادي الذي تعرّضت له بأساتذتها وطلابها وموظفيها وعمالها ومبانيها وافتقارها الى أبسط الإحتياجات الضرورية، ها هي تـتألق من جديد رافعة رأس لبنان عاليا".

وختم:"ألف تحية لأهل الجامعة ولجهودهم الجبارة وسط كل هذا الخراب في القطاع التربوي والإنساني المديد الذي يعيشه بلدنا، والى المزيد من العطاء في سبيل الوطن وأجياله المقبلة".
 
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