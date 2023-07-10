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لبنان

طلابٌ يعترضون موكب وزير التربية في بيروت.. والوزارة توضح ما جرى

Lebanon 24
10-07-2023 | 04:09
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إعترض طلابٌ من "الإتحاد الطالبي العام" سيارة وزير التربية عباس الحلبي أمام ثانوية الأمير شكيب أرسلان الرسمية، اليوم الإثنين، وذلك خلال اليوم الأول من إمتحانات شهادة الثانوية العامة. 
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وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إعتراض الطلاب سيارة الوزير أثناء زيارة الأخير للثانوية التي جرى اعتمادها مركزاً للإمتحانات. 
وبحسب المعلومات، فإنّ الحركة التي نفذها الطلاب جاءت اعتراضاً على مستوى الإمتحانات التي تُجرى في الوقت الراهن. 
وكان الحلبي جال مراكز الامتحانات الرسمية، واطلع من الطلاب على رأيهم في ما اذا كانت الامتحانات جيدة والأسئلة من داخل المنهاج وجاءت الأجوبة بغالبيتها بأنّها معقولة
ولفت الحلبي في خلال الجولة إلى أنّ قراراً سيعلن في خلال اليومين المقبلين حول طلاب الشهادة المتوسطة.
توازيا، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أنّ حوالى 4 شبان هتفوا أمام مركز الامتحانات في ثانوية شكيب أرسلان بأن الامتحان غير عادلة، وحاولوا لفت الأنظار لكنهم غادروا مع مغادرة الوزير المركز.
 
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