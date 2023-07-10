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لبنان
في الكورة... مواطن يسقط من الطابق الثالث
Lebanon 24
10-07-2023
|
04:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض المواطن (ع.ش) للسقوط من الطابق الثالث التابع لأحد المباني في منطقة دده- الكورة.
وفور سقوطه، قام عناصر الصليب الأحمر اللبناني بنقله الى أحد مستشفيات المنطقة.
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