في الكورة... مواطن يسقط من الطابق الثالث

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض المواطن (ع.ش) للسقوط من الطابق الثالث التابع لأحد المباني في منطقة دده- الكورة.

وفور سقوطه، قام عناصر الصليب الأحمر اللبناني بنقله الى أحد مستشفيات المنطقة.