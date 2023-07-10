وزير التربية يجول على مراكز الامتحانات.. وهذا ما أعلنه عن الشهادة المتوسطة

جال وزير التربية عباس الحلبي على مراكز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، واطلع من الطلاب على رأيهم في ما اذا كانت الامتحانات جيدة والأسئلة من داخل المنهاج وجاءت الأجوبة بغالبيتها بأنّها معقولة

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ولفت الحلبي في خلال الجولة الى ان قرارا سيعلن في خلال اليومين المقبلين حول طلاب الشهادة المتوسطة.



توازيا، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن حوالى أربعة شبان هتفوا أمام مركز الامتحانات في ثانوية شكيب ارسلان بأن الامتحان غير عادلة ، وحاولوا لفت الأنظار لكنهم غادروا مع مغادرة الوزير المركز، وبالتالي فإن ما يتم تداوله من أخبار على وسائل التواصل غير صحيح.



وكانت المعلومات أشارت عن اعتراض الاتحاد الطالبي العام موكب الحلبي، بعد زيارته ثانوية رشيد ارسلان الرسمية، على اعتبار أن هذه الامتحانات غير عادلة.