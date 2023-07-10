Advertisement

لبنان

وزير التربية يجول على مراكز الامتحانات.. وهذا ما أعلنه عن الشهادة المتوسطة

Lebanon 24
10-07-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1085965-638245845523399636.jpg
Doc-P-1085965-638245845523399636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال وزير التربية عباس الحلبي على مراكز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، واطلع من الطلاب على رأيهم في ما اذا كانت الامتحانات جيدة والأسئلة من داخل المنهاج وجاءت الأجوبة بغالبيتها بأنّها معقولة
 
Advertisement
ولفت الحلبي في خلال الجولة الى ان قرارا سيعلن في خلال اليومين المقبلين حول طلاب الشهادة المتوسطة.

توازيا، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن حوالى أربعة شبان هتفوا أمام مركز الامتحانات في ثانوية شكيب ارسلان بأن الامتحان غير عادلة ، وحاولوا لفت الأنظار لكنهم غادروا مع مغادرة الوزير المركز، وبالتالي فإن ما يتم تداوله من أخبار على وسائل التواصل غير صحيح.

وكانت المعلومات أشارت عن اعتراض الاتحاد الطالبي العام موكب الحلبي، بعد زيارته ثانوية رشيد ارسلان الرسمية، على اعتبار أن هذه الامتحانات غير عادلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2023-07-10
04:30 | 2023-07-10
04:27 | 2023-07-10
04:17 | 2023-07-10
04:09 | 2023-07-10
04:09 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website