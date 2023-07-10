الحرارة إلى ارتفاع وتتخطى معدلاتها الموسمية... وتحذير من الحرائق!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة لتلامس معدلاتها الموسمية، وانخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة ، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأمكان الحرجية.-الحال العامة: طقس صيفي معتدل ورطب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد، حيث من المتوقع ان ترتفع تدريجيا لتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الاربعاء .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و 32 درجة في بيروت.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، وتنخفض الحرارة بشكل خفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح بين حين وآخر.الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة لتلامس معدلاتها الموسمية، و انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة ، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأمكان الحرجية.الأربعاء: مشمس مع ارتفاع اضافي ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.الخميس: مشمس مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، مما يعزز خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.