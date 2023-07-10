Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب بحضور الوزير بو حبيب

Lebanon 24
10-07-2023 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1085972-638245859939880641.jpg
Doc-P-1085972-638245859939880641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع  قائد القوات الدولية  العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، في السرايا قبل ظهر اليوم.  
Advertisement
وأعلن الوزير بو حبيب بعد الاجتماع:" تم البحث في الأوضاع  الأمنية في الجنوب، ونقلوا  لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا  سجلنا  نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود.
وعن القرار الاممي  1701 والتجديد لليونيفيل قال: "سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  في 20 تموز الحالي، وسيتم في اخر أسبوع من أب التجديد لليونيفيل،  ولقد أبلغهم رئيس الحكومة بأني سارأس  الوفد اللبناني الى نيويورك.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-07-10
05:00 | 2023-07-10
06:39 | 2023-07-10
06:33 | 2023-07-10
06:11 | 2023-07-10
06:02 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website