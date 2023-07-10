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لبنان

بري يستقبل قائد "اليونيفيل" في عين التينة

Lebanon 24
10-07-2023 | 04:48
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، في عين التينة، القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق.
 
 
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