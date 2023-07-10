وزير الشؤون يطلق دورة تدريبيّة مجانيّة للنساء.. اليكم التفاصيل

أطلق وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار، دورةً تدريبيّة مجانيّة للتدريب والتمكين الإقتصادي للنساء تحت عنوان "التصنيع الغذائي"، من تنظيم الوزارة بالشراكة مع مؤسسة hanns seidel foundation في بلدة عازور في قضاء جزّين.

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وتشارك في هذه الدورة التي ستستمر على مدى 5 أيام، 20 سيّدة لبنانيّة تراوح أعمارهم بين الـ 20 والـ 55 سنة.

وتهدف هذه الدورة الى إكساب المشاركات الخبرة الكافية لصناعة العديد من المنتوجات الغذائية القابلة للاستهلاك المنزلي، بهدف تسويقها وبيعها مما يسمح بتوفير مدخول إضافي للمشاركات وعائلاتهن.



