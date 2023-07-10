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لبنان

زيت "بولس" يحصد جائزتين عالميتين في الجودة

Lebanon 24
10-07-2023 | 07:42
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توّجت زجاجة "زيت بولس"، فائزة  في احدى المسابقات العالمية، بين افضل زيوت الزيتون في العالم. فقد فاز زيت الزيتون اللبناني بالجائزة الذهبية في مسابقة دُبَي لزيت الزيتون (DubaiOOC)، والتي تُعتبر حدثًا مهمًا للتمييز بين أفضل زيوت الزيتون في العالم بناء على جودتها، كما حصد زيت "بولس" جائزة أخرى للجودة في مسابقة لندن الدولية لزيت الزيتونLIOOC 2023) )، والتي تُعتبَر المنافسة الأوروبية الأكثر شهرة في صناعة زيت الزيتون.
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وقد حصل زيت الزيتون اللبناني الأصلي والأصيل المستخرَج من الزيتون "الصوراني" أو "الصوري" المتميّز، على جائزة الجودة من بين مئات العيّنات من جميع أنحاء العالم، والذي تمّ تقديمه مع العينات العالمية الأخرى لتخضع جميعها الى عملية تذوّق حسّي من قِبَل لجنة تحكيم دولية محترفة.

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