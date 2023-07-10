الشرطة القضائيّة داهمت مطعماً... من كان متواجداً فيه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشرطة القضائية داهمت مطعماً في محلة بئر قنديل، لتوقيف المطلوب "س.ح" الذي كان متواجداً فيه.

وعند وصول الدوريّة الأمنيّة، تبيّن أنّ المطلوب غادر المكان.