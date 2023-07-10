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لبنان

الشرطة القضائيّة داهمت مطعماً... من كان متواجداً فيه؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشرطة القضائية داهمت مطعماً في محلة بئر قنديل، لتوقيف المطلوب "س.ح" الذي كان متواجداً فيه.
 
 
وعند وصول الدوريّة الأمنيّة، تبيّن أنّ المطلوب غادر المكان.
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الشرطة القضائية

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