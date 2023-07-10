الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعاونان لتحسين قدرات فوج الإطفاء في الفيحاء



Advertisement



يحتوي المبنى الآن على غرفًا مجهزة تجهيزًا كاملاً مع الأجهزة الكهربائية، والخزائن، والأسرّة، وفرش النوم، وغرفة تم تجديدها وتخصيصها لعلاج الحروق. وقد خضع 48 من عناصر فوج الإطفاء لتدريب متخصص في الإسعافات الأولية، وتقنيات مكافحة الحرائق المتقدمة، وتحديد المباني ومعاينتها في أربع مناطق تجريبية مختارة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة في المراحل اللاحقة في المدن الأربع الأعضاء في اتحاد بلديات الفيحاء. ومن المقرر إقامة مزيد من التدريب حول تقنيات مكافحة الحرائق لعناصر فوج الإطفاء في تموز / يوليو 2023، وسيستفيد منها 15 فردًا من بين المستجيبين الأوائل.



وفي وقت لاحق من هذا العام، سيستلم فوج الإطفاء معدات ومركبات أساسية لتحسين قدرته على الاستجابة أثناء الحرائق وعمليات الإنقاذ في مدن الاتحاد الأربع. ويشمل ذلك شاحنات مكافحة الحرائق، وسلالم الانقاذ، والحواجز المحمولة لضمان السلامة على الطرق، وطفايات الحريق، واللباس الرسمي، والمعدات الرياضية.



وللمناسبة، قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ممثلا دولة رئيس مجلس الوزراء: "انا معكم لافتتاح مبنى فوج الإطفاء وهو عمل تنموي ولو اهتم بالحجر، نحن نؤكد أننا سنهتم أكثر وأكثر بالبشر. من خلال دعم عناصر فوج الإطفاء بكل ما أتين من سبل". تماشياً مع الجهود المبذولة لدعم السلطات المحلية في الحفاظ على الخدمات الأساسية بالرغم من الأزمة الحالية، وبدعم مالي سخي من الاتحاد الأوروبي، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وإتحاد بلديات الفيحاء، بافتتاح مبنى فوج الإطفاء الذي تم تأهيله حديثاً. وتُعدّ هذه الخطوة مهمة لتعزيز السلامة المجتمعية لأكثر من 000 450 مقيم في المدن الأربع التابعة لاتحاد بلديات الفيحاء، بما في ذلك طرابلس والميناء والبداوي والقلمون.يحتوي المبنى الآن على غرفًا مجهزة تجهيزًا كاملاً مع الأجهزة الكهربائية، والخزائن، والأسرّة، وفرش النوم، وغرفة تم تجديدها وتخصيصها لعلاج الحروق. وقد خضع 48 من عناصر فوج الإطفاء لتدريب متخصص في الإسعافات الأولية، وتقنيات مكافحة الحرائق المتقدمة، وتحديد المباني ومعاينتها في أربع مناطق تجريبية مختارة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة في المراحل اللاحقة في المدن الأربع الأعضاء في اتحاد بلديات الفيحاء. ومن المقرر إقامة مزيد من التدريب حول تقنيات مكافحة الحرائق لعناصر فوج الإطفاء في تموز / يوليو 2023، وسيستفيد منها 15 فردًا من بين المستجيبين الأوائل.وفي وقت لاحق من هذا العام، سيستلم فوج الإطفاء معدات ومركبات أساسية لتحسين قدرته على الاستجابة أثناء الحرائق وعمليات الإنقاذ في مدن الاتحاد الأربع. ويشمل ذلك شاحنات مكافحة الحرائق، وسلالم الانقاذ، والحواجز المحمولة لضمان السلامة على الطرق، وطفايات الحريق، واللباس الرسمي، والمعدات الرياضية.وللمناسبة، قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ممثلا دولة رئيس مجلس الوزراء: "انا معكم لافتتاح مبنى فوج الإطفاء وهو عمل تنموي ولو اهتم بالحجر، نحن نؤكد أننا سنهتم أكثر وأكثر بالبشر. من خلال دعم عناصر فوج الإطفاء بكل ما أتين من سبل".

وأشار رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ورئيس بلدية البداوي حسن غمراوي الى أن "المركز الجديد هو أكثر من مجرد مبنى، إنه ملاذ حيث يمكن لرجال الإطفاء التجمع والتدريب والاستعداد للتحديات التي يواجهونها. سيكون هذا المركز بمثابة مركز للمعرفة ومكان لتعزيز المهارات والكفاءات حيث سيوفر لرجال الإطفاء أحدث المرافق والمعدات المتطورة وبرامج التدريب المبتكرة، مما يضمن حصولهم على الموارد اللازمة لأداء واجباتهم بأقصى قدر من الاحتراف".



بدورها، قالت أليسيا سكوارسيلا، نائبة رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ورئيسة فريق - الاقتصاد والإتفاق الأخضر والتنمية المحلية، في بيان: "يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع التمكين البلدي (MERP) والمشاريع الثنائية الأخرى الحكم الرشيد، والقدرة على الصمود والتكيّف، والسلطات المحلية الخاضعة للمساءلة، والسكان المضيفين / اللاجئين، وذلك من خلال التركيز على تنمية القدرات من أجل اجراء تخطيط شامل على أساس المناطق، وتقديم الخدمات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. ونقدم دعمنا للبلديات أيضاً بشكل غير مباشر من خلال برامج المياه / مياه الصرف الصحي، أو التعليم، أو الصحة، أو الاستجابة الاجتماعية، أو دعم قطاع البيئة".



وتندرج إعادة تأهيل فوج الإطفاء في إطار مشروع التمكين البلدي (MERP)، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي "صندوق مدد.