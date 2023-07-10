29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
32
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعاونان لتحسين قدرات فوج الإطفاء في الفيحاء
Lebanon 24
10-07-2023
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تماشياً مع الجهود المبذولة لدعم السلطات المحلية في الحفاظ على الخدمات الأساسية بالرغم من الأزمة الحالية، وبدعم مالي سخي من الاتحاد الأوروبي، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وإتحاد بلديات الفيحاء، بافتتاح مبنى فوج الإطفاء الذي تم تأهيله حديثاً. وتُعدّ هذه الخطوة مهمة لتعزيز السلامة المجتمعية لأكثر من 000 450 مقيم في المدن الأربع التابعة لاتحاد بلديات الفيحاء، بما في ذلك طرابلس والميناء والبداوي والقلمون.
Advertisement
يحتوي المبنى الآن على غرفًا مجهزة تجهيزًا كاملاً مع الأجهزة الكهربائية، والخزائن، والأسرّة، وفرش النوم، وغرفة تم تجديدها وتخصيصها لعلاج الحروق. وقد خضع 48 من عناصر فوج الإطفاء لتدريب متخصص في الإسعافات الأولية، وتقنيات مكافحة الحرائق المتقدمة، وتحديد المباني ومعاينتها في أربع مناطق تجريبية مختارة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة في المراحل اللاحقة في المدن الأربع الأعضاء في اتحاد بلديات الفيحاء. ومن المقرر إقامة مزيد من التدريب حول تقنيات مكافحة الحرائق لعناصر فوج الإطفاء في تموز / يوليو 2023، وسيستفيد منها 15 فردًا من بين المستجيبين الأوائل.
وفي وقت لاحق من هذا العام، سيستلم فوج الإطفاء معدات ومركبات أساسية لتحسين قدرته على الاستجابة أثناء الحرائق وعمليات الإنقاذ في مدن الاتحاد الأربع. ويشمل ذلك شاحنات مكافحة الحرائق، وسلالم الانقاذ، والحواجز المحمولة لضمان السلامة على الطرق، وطفايات الحريق، واللباس الرسمي، والمعدات الرياضية.
وللمناسبة، قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ممثلا دولة رئيس مجلس الوزراء: "انا معكم لافتتاح مبنى فوج الإطفاء وهو عمل تنموي ولو اهتم بالحجر، نحن نؤكد أننا سنهتم أكثر وأكثر بالبشر. من خلال دعم عناصر فوج الإطفاء بكل ما أتين من سبل".
وأشار رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ورئيس بلدية البداوي حسن غمراوي الى أن "المركز الجديد هو أكثر من مجرد مبنى، إنه ملاذ حيث يمكن لرجال الإطفاء التجمع والتدريب والاستعداد للتحديات التي يواجهونها. سيكون هذا المركز بمثابة مركز للمعرفة ومكان لتعزيز المهارات والكفاءات حيث سيوفر لرجال الإطفاء أحدث المرافق والمعدات المتطورة وبرامج التدريب المبتكرة، مما يضمن حصولهم على الموارد اللازمة لأداء واجباتهم بأقصى قدر من الاحتراف".
بدورها، قالت أليسيا سكوارسيلا، نائبة رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ورئيسة فريق - الاقتصاد والإتفاق الأخضر والتنمية المحلية، في بيان: "يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع التمكين البلدي (MERP) والمشاريع الثنائية الأخرى الحكم الرشيد، والقدرة على الصمود والتكيّف، والسلطات المحلية الخاضعة للمساءلة، والسكان المضيفين / اللاجئين، وذلك من خلال التركيز على تنمية القدرات من أجل اجراء تخطيط شامل على أساس المناطق، وتقديم الخدمات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. ونقدم دعمنا للبلديات أيضاً بشكل غير مباشر من خلال برامج المياه / مياه الصرف الصحي، أو التعليم، أو الصحة، أو الاستجابة الاجتماعية، أو دعم قطاع البيئة".
وتندرج إعادة تأهيل فوج الإطفاء في إطار مشروع التمكين البلدي (MERP)، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي "صندوق مدد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
14:56 | 2023-07-09
09/07/2023 02:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
Lebanon 24
شعبة المعلومات عثرت على القاصرة غايا فادي ساروفيم
10:25 | 2023-07-09
09/07/2023 10:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في سعر الصرف.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع في سعر الصرف.. هذا ما سجله صباح اليوم
03:01 | 2023-07-10
10/07/2023 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة رعب تحبس الأنفاس.. مرّ بقربه قرش عندما كان يُمارس هواية السباحة! (فيديو)
Lebanon 24
لحظة رعب تحبس الأنفاس.. مرّ بقربه قرش عندما كان يُمارس هواية السباحة! (فيديو)
10:14 | 2023-07-09
09/07/2023 10:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في سوريا وسقوط قتلى... من كان المستهدف؟
Lebanon 24
إنفجار في سوريا وسقوط قتلى... من كان المستهدف؟
08:47 | 2023-07-09
09/07/2023 08:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:02 | 2023-07-10
نشاط السراي.. ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل" واجتمع مع الحلبي وغريو ورئيس "اللبنانية"
07:30 | 2023-07-10
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
05:00 | 2023-07-10
المشكلة ليست بين جعجع وباسيل... بل "برفض فرنجيّة"
08:30 | 2023-07-10
وزيرا الاتصالات والاعلام أطلقا حملة "خلينا نتحاور" لتشجيع التواصل بين اللبنانيين
08:29 | 2023-07-10
أحدهم حالته حرجة... جرحى في حادث سير مروّع في زبدين
08:22 | 2023-07-10
بري: ننتظر عودة لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
10/07/2023 15:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
10/07/2023 15:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
10/07/2023 15:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact