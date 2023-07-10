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لبنان

بوحبيب بحث وفرونتسكا في الوضع جنوبا

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:01
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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الاوضاع في الجنوب وانتهاكات العدو الاسرائيلي.
 
 
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كما تم البحث في الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.
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