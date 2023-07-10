بوحبيب بحث وفرونتسكا في الوضع جنوبا

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الاوضاع في الجنوب وانتهاكات العدو الاسرائيلي.

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كما تم البحث في الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.