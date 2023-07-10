الجميل يلتقي عبد المسيح في زيارة تنسيقية

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، النائب اديب عبد المسيح، في حضور النائب الياس حنكش والامين العام للحزب سيرج داغر، وجرى بحث في المستجدات.



وبعد اللقاء، قال عبد المسيح:" ان الزيارة جاءت في إطار التنسيق على أكثر من صعيد لاسيما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي والأمور الوطنية، كمشكلتي السلاح والفساد لاسيما اننا حلفاء، إضافة الى مواضيع تتعلق بمنطقة الكورة وسبل التعاون في المواضيع الإنمائية والاجتماعية مع حزب الكتائب العريق والصديق".

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