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لبنان

كلاس: نعم للحوار الشعبي ولكل أنواع الحوار البناء

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:34
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 كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس على "فيسبوك": "خلينا نحاور" بادرة وطنية راقية و خطوة حضارية طيبة ! نسخة لبنانية تواكب  اليوم العالمي للحوار !. تحمل دعوة مفتوحة للحوار و التلاقي و بناء الجسور بين الاجيال و الجماعات من اجل لبنان السلام !".
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واضاف: "خلينا نتحاور هي المنتدى الشعبي الحواري المفتوح على صراحة القلب و صفاء النيات و الواقعية الفكرية !. أيها الشباب بادروا تحاوروا تكلّموا ..لبنان يسمعكم! كل التقدير لوزارة الاتصالات ووزارة الاعلام على تشجيع حرية التفكير والتعبير و الدعوة الى الحوار ! نعم للحوار الشعبي نعم لكل أنواع الحوار البنّّاء !".

 
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