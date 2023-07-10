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لبنان

مياه هذه المناطق ملوثة وغير صالحة للاستعمال!

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:21
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 صدر عن رئيس بلدية العماير - رجم عيسى الشيخ أحمد الشيخ، بيان باسم اهالي وسكان وادي خالد، اشار فيه الى ان "عددنا حوالي مائة الف نسمة، ويروي هذه المنطقة وبعض مناطق الجوار نبع الصفا وادي خالد والذي تبين بعد تفشي الامراض الجلدية وامراض السرطان بان مياهه ملوثة وغير صالحة للاستعمال".
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وتوجه الشيخ الى الوزارت المعنية والجمعيات التخصصية بان "تكون في حال استنفار لمعالجة هذا الخطر الذي يطال هذه الشريحة من المجتمع اللبناني".
 
 
واعتبر ان "المعالجة السريعة مبدئيا هي تركيب "فلتر" تنقية مياه على الطريق العام مقابل محطة الحاج عبيد نطاق بلدية العماير، وذلك للاستفادة من مياه الشرب ريثماتتم معالجة موضوع منبع المياه". (الوكالة الوطنية)
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