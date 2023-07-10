مياه هذه المناطق ملوثة وغير صالحة للاستعمال!

Advertisement

صدر عن رئيس بلدية العماير - رجم عيسى الشيخ أحمد الشيخ، بيان باسم اهالي وسكان وادي خالد، اشار فيه الى ان "عددنا حوالي مائة الف نسمة، ويروي هذه المنطقة وبعض مناطق الجوار نبع الصفا وادي خالد والذي تبين بعد تفشي الامراض الجلدية وامراض السرطان بان مياهه ملوثة وغير صالحة للاستعمال".وتوجه الشيخ الى الوزارت المعنية والجمعيات التخصصية بان "تكون في حال استنفار لمعالجة هذا الخطر الذي يطال هذه الشريحة من المجتمع اللبناني".