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لبنان

"أسئلة غريبة".. حراك المتعاقدين: لمحاسبة لجنة مادة الرياضيات للامتحانات

Lebanon 24
10-07-2023 | 09:47
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طالب منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي بـ"محاسبة لجنة مادة الرياضيات للإمتحانات الرسمية واحتساب كامل العلامة للطلاب على تلك الأسئلة الغريبة، كرد اعتبار  على طريقة ونمط الأسئلة الغريبة المريخية التي وضعتها هذه اللجنة لصفي علوم الحياة والعامة في وقت وظرف لم يُشرح فيه الاساتذة للطلاب هذه الطرق والأنماط طوال العام الدراسي المريض والهزيل والكسيح".
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