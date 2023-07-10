الجامعة الأميركية للتكنولوجيا وسعت اتفاقيتها مع الجيش

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نصت اتفاقية كانت وقعت سابقا بين الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT والجيش، "السماح لكافة عناصر الجيش التسجيل في الجامعة بحسم قيمته 40 في المائة".وقال مدير الجامعة لفرع الشمال الدكتور باسم بخاش :" إنه ومراعاة لظروف البلد الصعبة وما يمر به من أزمات أتعبت أهله وحماته، فقد تم توسيع الاتفاقية لتشمل كل القوى الأمنية والسلك العسكري سواء الدرك، أو الجيش، أو الأمن العام للعام الدراسي القادم".وأوضح بخاش أن "الجامعة ستفتح اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق العمل بشكل كبير".وشرح أن "الجامعة أيضا فتحت عدة اختصاصات من الMBA وتشمل تحليل المعلومات (Data analytics)، (Innovative leadership and entrepreneurship)، (Digital marketing)، و (Human resources management). كما سيتم إضافة اختصاصات أخرى في كلية العلوم التطبيقية إلى جانب اختصاص برمجة وعلوم الكمبيوتر (Computer science)، وهذه الاختصاصات هي الأمن المعلوماتي والذكاء الاصطناعي".وفي الختام، قال بخاش: "يحق للجميع أن يتعلموا، وانطلاقا من إيماننا بأهمية العلم نسعى لتوفير أحسن الفرص والاختصاصات بما يسهل تعلم الطلاب ويضمن مشاركتهم في سوق العمل وتطوير ذاتهم ومهاراتهم".