Advertisement

لبنان

الجامعة الأميركية للتكنولوجيا وسعت اتفاقيتها مع الجيش

Lebanon 24
10-07-2023 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1086079-638246049280433528.png
Doc-P-1086079-638246049280433528.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نصت اتفاقية كانت وقعت سابقا بين الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT والجيش، "السماح لكافة عناصر الجيش التسجيل في الجامعة بحسم قيمته 40 في المائة".
 
وقال مدير الجامعة لفرع الشمال الدكتور باسم بخاش :" إنه ومراعاة لظروف البلد الصعبة وما يمر به من أزمات أتعبت أهله وحماته، فقد تم توسيع الاتفاقية لتشمل كل القوى الأمنية والسلك العسكري سواء الدرك، أو الجيش، أو الأمن العام للعام الدراسي القادم".
Advertisement
 
وأوضح بخاش أن "الجامعة ستفتح اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق العمل بشكل كبير". 

وشرح أن "الجامعة أيضا فتحت عدة اختصاصات من الMBA وتشمل تحليل المعلومات (Data analytics)، (Innovative leadership and entrepreneurship)، (Digital marketing)، و (Human resources management). كما سيتم إضافة اختصاصات أخرى في كلية العلوم التطبيقية إلى جانب اختصاص برمجة وعلوم الكمبيوتر (Computer science)، وهذه الاختصاصات هي الأمن المعلوماتي والذكاء الاصطناعي". 

وفي الختام، قال بخاش: "يحق للجميع أن يتعلموا، وانطلاقا من إيماننا بأهمية العلم نسعى لتوفير أحسن الفرص والاختصاصات بما يسهل تعلم الطلاب ويضمن مشاركتهم في سوق العمل وتطوير ذاتهم ومهاراتهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-10
11:49 | 2023-07-10
11:36 | 2023-07-10
10:49 | 2023-07-10
10:47 | 2023-07-10
10:46 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website