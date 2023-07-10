كيف كانت أجواء الامتحانات الرسمية في جبيل؟

في أول أيام امتحانات شهادة الثانوية العامة، توزع ما يقارب الـ 800 طالب من المدارس الخاصة والرسمية في قضاء جبيل، على خمسة مراكز لخوض الامتحانات الرسمية بفروعها الأربعة.



وتوزعت هذه المراكز بين المدينة وبلدة عمشيت، اربعة في مدينة جبيل، واحد في مبنى الثانوية الرسمية وثلاثة على المدارس الرسمية في المدينة ومركز واحد في ثانوية عمشيت الرسمية.

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وقد تمركز على مدخل كل مركز عنصران من قوى الامن الداخلي للتدقيق بالاوراق الثبوتية للطلاب واسماء مديري المراكز والمراقبين.

وتمت الامتحانات بشكل طبيعي وفي أجواء هادئة. وكانت المسابقات سهلة بالنبسة لطلاب المدارس الخاصة ومقبولة بالنسبة لطلاب المدارس الرسمية الذين لم تفتح ابواب ثانوياتهم الا في الشهرين الاخيرين من العام الدراسي بإستثناء مسابقة الرياضيات التي اجمع جميع الطلاب على انها صعبة والوقت الذي خصص لها لم يكن كافيا.



لم يسجل غياب لا للطلاب ولا للمراقبين لا بل في بعض المراكز كان هناك فائض من اساتذة المراقبة.