Advertisement

لبنان

كيف كانت أجواء الامتحانات الرسمية في جبيل؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1086083-638246053410556917.jpg
Doc-P-1086083-638246053410556917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أول أيام امتحانات شهادة الثانوية العامة، توزع  ما يقارب الـ 800 طالب من المدارس الخاصة والرسمية في قضاء جبيل، على خمسة مراكز لخوض الامتحانات الرسمية بفروعها الأربعة.
 
وتوزعت  هذه المراكز بين المدينة وبلدة عمشيت، اربعة في مدينة جبيل، واحد في مبنى الثانوية الرسمية وثلاثة على المدارس الرسمية في المدينة ومركز واحد في ثانوية عمشيت الرسمية. 
Advertisement
 
وقد تمركز على مدخل كل مركز عنصران من قوى الامن الداخلي للتدقيق بالاوراق الثبوتية للطلاب واسماء مديري المراكز والمراقبين. 
 
وتمت الامتحانات بشكل طبيعي وفي أجواء هادئة. وكانت المسابقات سهلة بالنبسة لطلاب المدارس الخاصة ومقبولة بالنسبة لطلاب المدارس الرسمية الذين لم تفتح ابواب ثانوياتهم الا في الشهرين الاخيرين من العام الدراسي بإستثناء مسابقة الرياضيات التي اجمع جميع الطلاب على انها صعبة والوقت الذي خصص لها لم يكن كافيا.
 
لم يسجل غياب لا للطلاب ولا للمراقبين لا بل في بعض المراكز كان هناك فائض من اساتذة المراقبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-10
11:49 | 2023-07-10
11:36 | 2023-07-10
10:49 | 2023-07-10
10:47 | 2023-07-10
10:46 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website