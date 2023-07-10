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لبنان

توتر في حيّ الشراونة... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين

Lebanon 24
10-07-2023 | 10:11
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أفادت مندوبة "لبنان24"، عن تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك.
 
وعُلم أن الإشتباكات أسفرت عن مقتل أحد المطلوبين ويدعى "ح.ش.".
 
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