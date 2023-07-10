توتر في حيّ الشراونة... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين

أفادت مندوبة "لبنان24"، عن تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك.

وعُلم أن الإشتباكات أسفرت عن مقتل أحد المطلوبين ويدعى "ح.ش.".