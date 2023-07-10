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لبنان

قتيلان في حيّ الشراونة... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين

Lebanon 24
10-07-2023 | 10:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك.
 
 
وعُلم عن مقتل مطلوبين إثنين، هما "ب.ز"، و"ح.ش".
 
 
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