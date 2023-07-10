قتيلان في حيّ الشراونة... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك.

وعُلم عن مقتل مطلوبين إثنين، هما "ب.ز"، و"ح.ش".