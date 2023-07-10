الحرارة تلامس الـ 40 درجة.. لبنان على موعد مع موجة حرّ وتحذيرات من الحرائق!

قالت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، إن "المعطيات تشير إلى أن موجة حر تبدأ الثلاثاء 11 وتستمر لغاية السبت 15 بدرجات حرارة 35 بقاعاً وتشتد الاسبوع المقبل بكامله لتلامس أو تتجاوز 40 درجة بقاعاً مع رطوبة متدنية ما بين 15 و20 % وقد تستمر حتى 24 تموز".

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وأضافت: "لذا فإن مؤشر الحرائق سيرتفع بشكل ملحوظ، ويطلب أخذ الاحتياطات اللازمة والارشادات التي أصدرتها Lari الاسبوع المنصرم، وعلى كافة الوزارات المعنية والبلديات والدفاع المدني والاطفاء والجمعيات والمواطنين الانتباه بشكل كبير لمنع حدوث حرائق وتمددها مع رياح متقلبة بين غربية وشمالية غربية تشتد بعد الظهر من كل يوم". (الوكالة الوطنية)