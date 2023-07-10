شيخ العقل: لا خلاص للأوطان والبشرية سوى بالارتقاء في المفهوم الإنساني

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارته في شانيه، عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب نزيه متّى برفقة وفد ضم: رئيس بلدية بطلّون كمال خيرالله، رئيس بلدية بسوس قيصر فغالي، رئيس رابطة مخاتير عاليه زياد الاصفر، مختار بحمدون فؤاد جبور، منسقة اميركا في "القوات اللبنانية" زينه يمين، مدير مكتب النائب متى مرشد الهبر، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق والمهندس ربيع العسراوي، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وجرى البحث في قضايا عدة متصلة بتعزيز واقع منطقة الجبل.كذلك، استقبل أبي المنى وفدا برئاسة عميد كلية الحقوق والعلوم الإنسانية في جامعة فينيسيا البروفيسور سليم الضاهر، وعضوية: القاضي سجيع الأعور، الدكتور انطوان سعد، الدكتور نافذ الأحمر والدكتور فيصل مكارم، في حضور الشيخ دانيال سعيد والدكتور رامي عطالله من مشيخة العقل والمجلس المذهبي، وتزامن ذلك مع زيارة الأديب عبده لبكي وشقيقه بيار لبكي، فكانت جلسة فكرية، ركزت على الواقع اللبناني ودور المرجعيات الدينية في الحفاظ على القيم التاريخية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية.وطرح الضاهر لشيخ العقل موضوع دراسته بعنوان "الأخوّة الإنسانية في تعاليم المسيحية والإسلام - نحو لبنان الجديد"، آملاً ان يصار الى "عقد مؤتمر حول الموضوع برعاية روحية من اجل مستقبل لبنان".وكان اللقاء مناسبة أثنى خلالها شيخ العقل على المبادرة، مؤكدا اهتمامه ومساندته "لإقامة مثل هكذا حلقات دراسية، ايماناً منّا بأن لا خلاص للأوطان وللبشرية سوى بالارتقاء في المفهوم الانساني، باعتبار الناس أخوة متحابين ومتفاعلين وليسوا أعداء متباغضين ومتقاتلين، لذا المطلوب ترسيخ مبادئ المحبة والرحمة والأخوّة التي نطقت بها المسيحية والإسلام وقالها التوحيد".