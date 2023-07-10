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لبنان

حبيب شكر للحجّار دعمه زيادة رأسمال مصرف الإسكان

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:50
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه عضو مجلس الإدارة روني لحود ووفد من مصرف الإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجّار في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لنشاط المصرف والخدمات التي يوفّرها لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
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وشكر حبيب الوزير الحجّار على موافقته على زيادة رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً، ودعمه لهذه الخطوة التي "من شأنها توسيع شريحة المستفيدين من القروض".

وكانت مناسبة لعرض الصعوبات التي تواجه عمل المصرف وأبرزها إضراب القطاع العام الذي يعوق تسيير معاملات طلبات القروض.
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