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لبنان
بعد انتشار فيديو عن تعنيف طفلٍ في حضانة.. هذا ما أعلنته وزارة الصحّة
Lebanon 24
10-07-2023
|
11:36
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أعلنت وزارة الصحّة العامة في بيان، اليوم الإثنين، أنها تتابع ملابسات
الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات، مشيرة إلى أنها "فتحت تحقيقاً في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت الوزارة على أنها "لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم".
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