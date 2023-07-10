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لبنان

خط جرّ رئيسي تضرّر.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق!

Lebanon 24
10-07-2023 | 11:49
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أعلنت المؤسسة العامة لمياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنه "اثر انهيار ترابي في منطقة المنصورية الديشونية من جراء اعمال إنشائية تقوم بها إحدى الشركات المتعهدة للبناء، تضرر خط الجر الرئيسي من نبع الديشونية باتجاه محطة التكرير الرئيسية في الديشونية - بعبدا، ما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التالية: عين الرمانة- الشياح- حارة حريك - المعمورة- حي الاميركان الحدث - حي أبو جودة الحدث".
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واشارت الى ان "فرق التصليح باشرت أعمالها التي ستستغرق حوالى اسبوع نظرا لخطورة موقع الاشغال ودقته".
 
 
هذا اعتذرت المؤسسة من "الضرر الحاصل والخارج عن ارادتها"، موضحة للمشتركين في المناطق المذكورة، أنها "ستقوم بتأمين التغذية بالمياه باستخدام الكمية المتوفرة في بئر غاليري سمعان لتخفيف وطأة الضرر عليهم".
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