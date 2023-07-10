مكتب ميقاتي: لا تمديد لولاية سلامة والأهم هو عدم حدوث فراغ في مصرف لبنان

قال مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أن الأخير لن يُمدّد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما تنتهي في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر.

وقال مكتب ميقاتي رداً على سؤال لـ"رويترز" إنَّه استناداً لقانون النقد والتسليف، فإن النائب الحاكم الأول وسيم منصور هو الذي سيتولَّى مهام الحاكم حتى تعيين حاكمٍ جديد لـ"المركزي"، وأضاف: "الأمر المهم هو عدم حدوث فراغ في مصرف لبنان لأنه العمود الفقري المالي للبلاد".

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إلى ذلك، صرّح أحد نواب حاكم "المركزي" الأربعة لـ"رويترز" إنهم جميعاً يفكرون بالإستقالة معاً إن لم يتم تعيين حاكم جديد خلفاً لسلامة.